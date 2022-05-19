Воронкова дисквалифицируют на срок до двух лет из-за расистского скандала

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Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) приняла решение дисквалифицировать главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова за расистские высказывания на срок до двух лет.
Воронкова дисквалифицируют на срок до двух лет из-за расистского скандала
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Комиссия посчитала целесообразным применить к Воронкову санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынести на ближайшее заседание исполкома ВФВ», — сообщает пресс-служба федерации.

Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка до этого принесла своей команде несколько очков.

После этого клуб из Екатеринбурга потребовал от тренера принести извинения, однако до сих пор их не получил. Сама же волейболистка говорила, что её не задели слова Воронкова, однако они показали отсутствие у него профессиональной этики.

Ранее министр спорта Олег Матыцин призвал наказать тренера, назвавшего волейболистку обезьяной.

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