Матыцин призвал наказать тренера, назвавшего волейболистку обезьяной

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на скандальную ситуацию в российском волейболе.

«Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков допустил оскорбительное высказывание в адрес кубинки Айламы Сесе Монтальво. Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику», — приводит слова Матыцина в своём Telegram-канале журналист Василий Конов.

В сообщении также говорится, что в современном обществе нет места дискриминации по расовому или национальному признаку. Министр спорта считает, что в связи с данным инцидентом Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) нужно принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера «Локомотива».

Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка до этого принесла своей команде несколько очков.

После этого клуб из Екатеринбурга потребовал от тренера принести извинения, однако до сих пор их не получил. Сама же волейболистка говорила, что её не задели слова Воронкова, однако они показали отсутствие у него профессиональной этики.

Ранее в ВФВ рассказали, какое наказание может ждать Воронкова за расистское высказывание.