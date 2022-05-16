В ВФВ рассказали, какое наказание может ждать Воронкова за расистское высказывание

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко рассказал, какое наказание может быть применено к главному тренеру «Локомотива» Андрею Воронкову, который допустил расистское высказывание в адрес игрока «Уралочки-НТМК» Айламы Монтальво.

«Дисциплинарные взыскания по такому достаточно тяжёлому делу, как дискриминация в спорте, практически не имеют максимальных рамок. Это может быть и дисквалификация, вплоть до двух лет отстранения и так далее. В том числе и штрафы», — приводит слова Ярёменко «Матч ТВ».

Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка до этого принесла своей команде несколько очков.

После этого клуб из Екатеринбурга потребовал от тренера принести извинения, однако до сих пор их не получил. Сама же волейболистка говорила, что её не задели слова Воронкова, однако они показали отсутствие у него профессиональной этики.

Ранее сообщалось, что дисциплинарная комиссия ВФВ рассмотрит расистское высказывание Воронкова 19 мая.