Дисциплинарная комиссия ВФВ рассмотрит расистское высказывание Воронкова 19 мая

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщила, когда будет рассмотрен инцидент с участием тренера «Локомотива» Андрея Воронкова, который допустил расистское высказывание в адрес игрока «Уралочки-НТМК» Айламы Монтальво.

«Заседание дисциплинарной комиссии ВФВ по инциденту, произошедшему во время финального матча чемпионата России среди женских команд «Локомотив» — «Уралочка-НТМК», состоится 19 мая 2022 года», — сообщается на сайте организации.

Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка до этого принесла своей команде несколько очков.

После этого клуб из Екатеринбурга потребовал от тренера принести извинения, однако до сих пор их не получил. Сама же волейболистка говорила, что её не задели слова Воронкова, однако они показали отсутствие у него профессиональной этики.

Ранее Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не считает оскорбление кубинской волейболистки проявлением расизма.