Журова не считает оскорбление кубинской волейболистки проявлением расизма

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что уход кубинской волейболистки Айламы Монтальво из екатеринбургской «Уралочки-НТМК» не связан с высказыванием главного тренера женского волейбольного «Локомотива» Андрея Воронкова, который назвал спортсменку обезьянкой.

«Даже если кажется, что это быстрый путь донести информацию, что нужно делать по отношению к соперникам, это не значит, что такие прозвища можно давать. Уверена, что каждый понимает — это не расизм. Думаю, что этот скандал — не основная её причина ухода», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка до этого принесла своей команде несколько очков.

После этого клуб из Екатеринбурга потребовал от тренера принести извинения, однако до сих пор их не получил. Сама же волейболистка говорила, что её не задели слова Воронкова, однако они показали отсутствие у него профессиональной этики.

Монтальво выступала за «Уралочку» с 2019 года, а в сезоне-2021/22 стала серебряной призёркой чемпионата России.

Ранее директор «Уралочки» Валентина Огиенко сообщила, что Монтальво уйдёт из клуба после расистского скандала с Воронковым.