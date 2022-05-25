Лайшев высказался об обвинениях Нугумановой в адрес команды Руковицына

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова фигуристки Елизаветы Нугумановой, обвинившей команду тренера Евгения Руковицына в травле.

«Здесь психологом должен быть тренер. Как педагог, как воспитатель. С одним ребёнком можно поговорить, это на него действует хорошо, а другой остро все эти нюансы воспринимает», — цитирует Лайшева «Матч ТВ».

Он добавил, что особенно остро на критику реагируют девочки, которые потом прокручивают в голове слова тренеров.

«Тут просто надо абстрагироваться, близко не воспринимать. Главное — совершенствоваться и знать, что ты лучше всех. Но наверняка все эти замечания, подсказки пойдут спортсмену на пользу», — добавил Лайшев.

Нугуманова заявила, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом фигуристка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.

Ранее Татьяна Тарасова заступилась за тренера Евгения Рукавицына в конфликте с Елизаветой Нугумановой.