Тарасова: никогда не поверю, что Нугуманову травили в группе Рукавицына

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заступилась за тренера Евгения Рукавицына, которого фигуристка Елизавета Нугуманова обвинила в травле.

«За весом надо следить — это правда. Мы должны сделать замечание, если человек непрофессиональный и сам не понимает, сколько он должен весить. Команда у Евгения Рукавицына очень хорошая. Все друг друга очень любят и хорошо относятся. Я никогда не поверю, что её там травили», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Нугуманова заявила, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала за собой проблем с этим. При этом она старалась худеть по замечаниям наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.

Ранее Елизавета Нугуманова рассказала о внимании со стороны Евгения Плющенко.