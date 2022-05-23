Тарасова — о критике экс-фигуристки Шевченко в адрес тренеров: нельзя так поливать грязью
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«Никогда не слышала о такой практике. Нельзя же так брать и поливать кого-то грязью. Пусть назовёт, кто, к кому и когда конкретно подходил и просил занижать им оценки. Мы даже фамилию этой девочки толком не знаем. Она закончила с катанием, даже не успев начать», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Напомним, что по окончании сезона-2021/22 распались четыре танцевальные пары: Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, Софья Шевченко — Игорь Ерёменко, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Арина Ушакова — Максим Некрасов.
Ранее Шевченко рассказала о работе тренеров с судьями.