Тарасова — о критике экс-фигуристки Шевченко в адрес тренеров: нельзя так поливать грязью

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не верит словам фигуристки Софьи Шевченко о том, что её тренеры просили судей занижать оценки.
Тарасова — о критике экс-фигуристки Шевченко в адрес тренеров: нельзя так поливать грязью
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Никогда не слышала о такой практике. Нельзя же так брать и поливать кого-то грязью. Пусть назовёт, кто, к кому и когда конкретно подходил и просил занижать им оценки. Мы даже фамилию этой девочки толком не знаем. Она закончила с катанием, даже не успев начать», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 распались четыре танцевальные пары: Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, Софья Шевченко — Игорь Ерёменко, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Арина Ушакова — Максим Некрасов.

Ранее Шевченко рассказала о работе тренеров с судьями.

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