Авербух: критика Шевченко в адрес тренеров — это журналистские домыслы

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух назвал неправильной интерпретацией журналистов слова фигуристки Дарьи Шевченко в адрес тренеров.

«Я думаю, что это неправильная интерпретация журналистов. Уверен, что не могла она такого сказать. Свинин и Ирина Жук никогда в жизни таким не занимались, они прекрасные тренеры. Скорее всего, это журналистские домыслы», — цитирует Авербуха «ВсёПроСпорт».

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 распались четыре танцевальные пары: Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, Софья Шевченко — Игорь Ерёменко, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Арина Ушакова — Максим Некрасов.

Ранее Шевченко рассказала о работе тренеров с судьями.