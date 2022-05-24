Авербух: критика Шевченко в адрес тренеров — это журналистские домыслы
- РИА Новости
«Я думаю, что это неправильная интерпретация журналистов. Уверен, что не могла она такого сказать. Свинин и Ирина Жук никогда в жизни таким не занимались, они прекрасные тренеры. Скорее всего, это журналистские домыслы», — цитирует Авербуха «ВсёПроСпорт».
Напомним, что по окончании сезона-2021/22 распались четыре танцевальные пары: Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, Софья Шевченко — Игорь Ерёменко, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Арина Ушакова — Максим Некрасов.
Ранее Шевченко рассказала о работе тренеров с судьями.