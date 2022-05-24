Авербух: критика Шевченко в адрес тренеров — это журналистские домыслы

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух назвал неправильной интерпретацией журналистов слова фигуристки Дарьи Шевченко в адрес тренеров.
Авербух: критика Шевченко в адрес тренеров — это журналистские домыслы
  • РИА Новости

«Я думаю, что это неправильная интерпретация журналистов. Уверен, что не могла она такого сказать. Свинин и Ирина Жук никогда в жизни таким не занимались, они прекрасные тренеры. Скорее всего, это журналистские домыслы», — цитирует Авербуха «ВсёПроСпорт».

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 распались четыре танцевальные пары: Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, Софья Шевченко — Игорь Ерёменко, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Арина Ушакова — Максим Некрасов.

Ранее Шевченко рассказала о работе тренеров с судьями.

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