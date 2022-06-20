Нугуманова: не обращаю внимания на хейт в мою сторону

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, как реагирует на негативные комментарии в свою сторону.
Нугуманова: не обращаю внимания на хейт в мою сторону
  • РИА Новости

«Я не обращаю внимания на какой-то хейт в мою сторону! Негатив абсолютно не воспринимаю. Я слишком позитивный человек, и меня мало чем можно вообще расстроить», — написала Нугуманова в соцсетях.

Фигуристка обвинила тренеров из группы Евгения Рукавицына в травле. Она рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом спортсменка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.

Ранее известный тренер Рафаэль Арутюнян отреагировал на слова Нугумановой о том, что тренеры оскорбляли её из-за лишнего веса.

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