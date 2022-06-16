Арутюнян об истории Нугумановой: на слова «лишний вес» у нас табу

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Известный тренер Рафаэль Арутюнян отреагировал на слова российской фигуристки Елизаветы Нугумановой о том, что тренеры оскорбляли её из-за лишнего веса.
Арутюнян об истории Нугумановой: на слова «лишний вес» у нас табу
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«На слова «лишний вес» у нас табу. Мы используем термин «кондиции». Если постоянно твердить спортсмену, а особенно спортсменке, что он толстый, лишние килограммы не уйдут», — цитирует Арутюняна РИА Новости.

Он добавил, что спортсмен и тренер должны уметь слушать друг друга. По его мнению, тренер может рекомендовать спортсмену обратиться к специалистам, а не постоянно твердить о лишнем весе.

Фигуристка обвинила тренеров из группы Евгения Рукавицина в травле. Она рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом фигуристка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда. 

Ранее сообщалось, что Нугуманова прекратила сотрудничество с Рукавицыным.

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