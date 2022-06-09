Нугуманова прекратила сотрудничество с Рукавицыным

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова подтвердила, что прекратила сотрудничество с командой тренера Евгения Рукавицына.

«Что касается сотрудничества с Рукавицыным, мы завершили совместную работу. Больше у него я не тренируюсь. Конечно, я планирую продолжать кататься», — цитирует Нугуманову «Чемпионат».

При этом фигуристка не раскрыла имя своего нового наставника. Она отметила, что пока ей не хочется об этом говорить.

Фигуристка обвинила тренеров из группы Рукавицина в травле. Она рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом фигуристка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда. Она также заявила, что в скором времени предоставит доказательства угроз со стороны Рукавицына.

Ранее Нугуманова посоветовала спортсменам узнавать всю информацию о тренерах перед переходом.