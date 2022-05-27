Нугуманова посоветовала спортсменам узнавать всю информацию о тренерах перед переходом

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова дала спортсменам совет перед переходом к новому тренеру.
Нугуманова посоветовала спортсменам узнавать всю информацию о тренерах перед переходом
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Всем спортсменам просто совет: очень хорошо думайте и узнавайте много фактов про тренеров, к которым переходите. Хочется, чтобы спортсмены не боялись рассказывать правду и не молчали так, как я молчала почти весь сезон», — приводит слова Нугумановой «Матч ТВ».

Фигуристка рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом фигуристка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда. Она также заявила, что в скором времени предоставит доказательства угроз со стороны Евгения Рукавицына.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал слова Нугумановой, обвинившей команду тренера Рукавицына в травле.

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