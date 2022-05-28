«Угрожал, что уберёт меня из спорта»: Нугуманова ответила критикам и выдвинула новые обвинения против Рукавицына

Фигуристка Елизавета Нугуманова выступила с новыми обвинениями в адрес бывшего тренера Евгения Рукавицына и его помощников, которых ранее упрекнула в оскорблениях и унижениях. По её словам, они грозились закончить её карьеру и «отправить на тот свет». Девушка пообещала в ближайшее время предоставить доказательства. Между тем со словами поддержки в её адрес выступили Андрей Мозалёв и Мария Талалайкина. А вот специалисты продолжают высказываться в защиту коллеги. Так, Максим Траньков призвал пострадавшую обратить внимание на собственные провальные результаты.

Откровенное интервью с Елизаветой Нугумановой произвело в российском фигурном катании эффект разорвавшейся бомбы. Девушка обвинила бывшего наставника Евгения Рукавицына в унижениях и оскорблениях. В частности, он называл её толстой и запрещал работать во взрослой группе. Признания вызвали неоднозначную реакцию, но многие поддержали специалиста.

Призёр юношеских этапов Гран-при решилась на ответ критикам. Она снова подчеркнула, что в группе Рукавицына занимаются целенаправленной травлей спортсменов и в качестве ещё одной пострадавшей назвала двукратную обладательницу серебряных наград юниорского чемпионата мира Серафиму Саханович.

Также по теме Горькая правда или сладкая ложь: что кроется за откровениями фигуристок Шевченко и Нугумановой о своих наставниках За последние несколько дней вышли два откровенных и неоднозначных интервью с российскими фигуристками. Сначала Софья Шевченко обвинила...

«Валентин Молотов однажды подъехал ко мне и сказал, что, если я буду катать программы, он сделает подножку, и я уйду на тот свет. Программы катала без музыки, мне просто не разрешали, а я очень хотела — хотела хорошо выступать. Понимала, мне нужно тренироваться, а люди намеренно всё это делали, и я просто не знала, кому так мешаю и что вообще происходит», — рассказала Нугуманова «Матч ТВ».

Отдельно Елизавета высказалась о комментарии призёра первенства планеты Алёны Леоновой, которая с недавних пор работает у Рукавицына. Та объяснила претензии к фигуристке по поводу лишнего веса реально имевшимися проблемами. По мнению специалиста, девушке следовало прислушиваться, а не жаловаться журналистам на нормальные советы в рамках рабочего процесса. В ответ Нугуманова назвала Алёну полностью зависимой от тренера.

«Совсем неудивительно читать интервью Леоновой, которая полностью зависит от Евгения Владимировича — трудится в его группе. Она была от силы раза два на льду в этом сезоне и просто обманывает читателей. Она была беременна, потом родила: семья, ребёнок — сами понимаете, не до работы», — добавила спортсменка.

Напоследок она рекомендовала коллегам рассказывать правду о взаимоотношениях со специалистами и узнавать об их человеческих качествах перед переходом.

«Бог судья всем, кто пытается прикрыть преступления взрослых людей… Хочется, чтобы спортсмены не боялись рассказывать правду и не молчали так, как я молчала почти весь сезон. Молчала потому, что боялась самого страшного: меня уберут, отнимут мечту детства. Я всего лишь хотела кататься», — подытожила призёр юниорских этапов Гран-при.

Если после первого интервью в адрес Нугумановой практически не прозвучало слов поддержки, то на этот раз вступиться за неё решились сразу два фигуриста — Андрей Мозалёв и Мария Талалайкина. Первый сообщил, что в прошлом сезоне они занимались на одном катке и практически каждый день он видел её в слезах в коридорах возле льда.

«Раньше мы катались на одном льду, она из тех спортсменок, которые полностью отдаются своей работе и живут фигурным катанием. Хочу искренне пожелать ей удачи, самого лучшего и чтобы на её пути встречались только хорошие моменты... Елизавета добрая и честная», — написал Мозалёв в Telegram-канале.

А Талалайкина опубликовала в социальных сетях фото коллеги и подчеркнула, что «унижению и буллингу» со стороны наставников в фигурном катании не должно быть места.

«Я долго думала, но всё-таки выскажу своё мнение. Тренер — это самый важный человек в жизни спортсмена, иногда даже важнее родителей. И сейчас мне повезло работать с настоящими профессионалами», — заявила Талалайкина.

Вокруг истории с Нугумановой разгорелся такой ажиотаж, что не остался в стороне даже известный комментатор Дмитрий Губерниев. Он призвал провести расследование в случае, если будут представлены доказательства вины Рукавицына и Молотова. При этом сама девушка обещала в скором времени «предоставить некоторые факты», поэтому не исключено, что скандал только разгорается.

«…Факты происходящего со мной в этой группе, где Евгений Владимирович мне лично угрожал, говорил, что уберёт меня из спорта. Говорил, что у него связи, а другие тренеры, которые работали с ним в одной группе, выполняли своё задание», — заявила Нугуманова.

В Федерации фигурного катания России (ФФКР) пока хранят молчание. Высказался лишь почётный президент организации Валентин Писеев. Он признался, что толком не знает пострадавшую, и посоветовал ей разбираться с проблемой самостоятельно.

«Кто она для меня, чтобы я её как-то характеризовал, как она поступает? Когда я был главой ФФКР, она ничего не показывала. На основании какой-то девочки, которая закончила, наверное, выступления, делать ей рекламу? Она ещё никто, чтобы о ней писать. Писать нужно о серьёзных спортсменах, а не о таких. Она не заслуживает упоминания на страницах печати», — приводит слова функционера Metaratings.

А вот ведущие тренеры страны продолжают поддерживать Рукавицына. Например, известный хореограф Илья Авербух отметил, что неоднократно ставил программы его подопечным, в том числе Дмитрию Алиеву, и не заметил никакой агрессии по отношению к спортсменам.

Также по теме Посильная сверхзадача: почему Горшкову и Когану после переизбрания нужно задуматься о создании уникального продукта Переизбрание Александра Горшкова и Александра Когана на посты президента и генерального директора Федерации фигурного катания на...

«По моим наблюдениям, атмосфера на тренировках там прекрасная, и вообще они очень интеллигентные и тонкие люди — и Женя, и Валентин Молотов. Я с огромным уважением отношусь к ним, всегда буду их поддерживать. Конечно, каждый имеет право на мнение, на какие-то высказывания, но я в данном случае точно на стороне тренера», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

В свою очередь, Максим Траньков призвал обратить внимание на проваленный Нугумановой прошлый сезон. По его мнению, наставники лишь пытались спасти карьеру девушке, но она отказалась слушать их советы. А Алексей Ягудин также посоветовал ей искать проблемы в себе.

Чуть более нейтрально высказался президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. Он подчеркнул, что тренеры не должны перебарщивать в давлении на учеников и обязаны помнить, что среди них есть «дети с повышенной тревожностью». Вместе с тем ничего критичного в произошедшем конкретно с Елизаветой он не увидел.

«Такое происходит каждый день, но всё заканчивается дружбой и миром. Это рычаги любого наставника в любом виде, это помогает стимулировать спортсмена на повышение уровня мастерства, улучшение работы. Это педагогический метод, который хорош в любом формате. Она ещё молодая, должна подумать, поскольку через пять лет будет кусать локти, что предъявляла такие претензии», — заверил Лайшев.

Практически одновременно с Нугумановой о притеснениях со стороны бывших наставников рассказала другая российская фигуристка Софья Шевченко. Она обвинила Александра Свинина и Ирину Жук в том, что они специально просили судей занижать ей оценки ради хорошего результата других подопечных.

«Когда болельщики задавали нам вопросы про места и баллы, мы стояли, кивали и вежливо улыбались. А что ещё делать? Потом судьи подходили после соревнований и говорили: «Ваши тренеры просили поставить вас за таких-то». И у тебя полный диссонанс в голове. Думаешь: «Для чего я тогда вообще катаюсь в этой группе, если так происходит?» Ладно, пусть будет так, если мы команда и потом всё это компенсируем. Но когда тебе такое говорят судьи…» — рассказала Шевченко «Р-Спорт».

Специалисты в ответ опровергли эту информацию и связали поведение Софьи с обидой.