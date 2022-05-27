Нугуманова пообещала предоставить доказательства запугиваний со стороны Рукавицына
- РИА Новости
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«В скором времени я представлю, помимо слов, некоторые факты происходящего со мной в этой группе, Рукавицын мне лично угрожал, говорил, что уберёт меня из спорта. Говорил, что у него связи», — приводит слова Нугумановой «Матч ТВ».
Напомним, что Нугуманова рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом фигуристка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.
Ранее Нугуманова рассказала об угрозах со стороны тренера Валентина Молотова.