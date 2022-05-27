Мозалёв: Нугуманова почти каждый день в слезах покидала каток

Российский фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал слова своей коллеги Елизаветы Нугумановой, обвинившей команду тренера Евгения Рукавицына в травле.

«Видел её в этом сезоне в коридорах после льда почти каждый день в слезах, так как мы на одном катке катаемся, часто пересекались. Она мне рассказывала о происходящем», — написал Мозалёв в своём Telegram-канале.

Нугуманова рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом фигуристка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда. Она также заявила, что в скором времени предоставит доказательства угроз со стороны Евгения Рукавицына.

Ранее Нугуманова рассказала, что ей угрожал тренер Валентин Молотов.