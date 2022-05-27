Посильная сверхзадача: почему Горшкову и Когану после переизбрания нужно задуматься о создании уникального продукта

Переизбрание Александра Горшкова и Александра Когана на посты президента и генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России свидетельствует о том, что вид спорта, которым они управляют, находится в надёжных руках. Однако почивать на лаврах в столь сложные для страны времена руководителям не стоит. Куда лучше попробовать реализовать сверхзадачу — создать уникальный продукт, который в кратчайшее время способен стать ценностью в мировом масштабе.

На неделе олимпийский чемпион в танцах на льду и бессменный с 2010 года президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков был переизбран на очередной четырёхлетний срок. Так же безальтернативно был переизбран на пост генерального директора и его ближайший сподвижник Александр Коган, и все комментарии по этому поводу носили исключительно комплиментарный характер. Действительно: какой смысл за что-то критиковать того или иного кандидата, когда нет других?

Горшкова и Когана журналисты периодически критиковали за то, что получить от руководителей федерации сколь-нибудь внятный, а главное своевременный комментарий по тому или иному горячему поводу становилось порой нерешаемой задачей, а одна из расхожих фраз президента «Впервые об этом слышу, ничего сказать не могу» стала своего рода мемом.

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С другой стороны, Горшков со своей неизменной выдержкой и спокойствием был все годы своего руководства тем самым островком спокойствия и надёжности, у берегов которого всегда можно укрыться от бурь и невзгод. Не для журналистов был — для тренеров и спортсменов, а это куда важнее. Он не говорил лишнего, не выдавал фраз, за которые потом приходится краснеть, юлить и изворачиваться, а это по нынешним временам большой плюс.

Главное же, что у вида спорта неизменно был результат. А это, как известно, главный показатель эффективности руководства любой спортивной федерации. В этом плане связку Горшков — Коган можно назвать идеальной.

Насколько хорош и эффективен может быть этот руководящий тандем в очередные четыре года? Вопрос открытый, и на него, на самом деле, нет ответа: слишком сильно изменились реалии.

В этой связи вспоминается известная фраза из «Крёстного отца», сказанная Майклом Корлеоне советнику мафиозной семьи Тому Хейгену: «Ты хороший консильери, Том, но не подходишь на роль консильери военного времени…»

По сути, всем без исключения руководителям российского спорта сейчас предстоит существовать и доказывать свою состоятельность в очень непростых условиях. Отчасти об этом же сказал на выборах сам Горшков, подчеркнув, что основная тема сейчас — это ситуация, в которой оказался российский спорт, и главную свою задачу он видит в том, чтобы сохранить уровень российского фигурного катания на той высоте, на которой он находится.

Но есть интересный момент. Те шаги по созданию новых и в некотором роде альтернативных соревнований с хорошими призовыми, чтобы максимально подогревать мотивацию спортсменов и тренеров, пока вообще не выглядят заслугой спортивных федераций. Скорее впору говорить о некой общей схеме, которую надлежит принять к исполнению.

Можно, конечно, вписать в заслугу ФФККР намерение организовать в стране некий аналог мировой серии Гран-при — ряд стартов, которые будут проводиться в несколько этапов в разных городах и в которых, как отметил Коган, будут участвовать не только сильнейшие фигуристы нашей страны, но, возможно, фигуристы из других стран, если они изъявят такое желание. Но точно так же можно отметить, что схема не нова и уж тем более не революционна: о том, что в фигурном катании следует экстренно озадачиться созданием внутренней и очень мощной во всех отношениях серии турниров, говорилось ещё два года назад, когда мир накрыла пандемия. И жаль, на самом деле, что идея не была реализована ещё тогда.

Уникальность российского фигурного катания в том, что этот вид спорта гораздо более самодостаточен, чем большинство других.

Есть беспрецедентный уровень результатов, популярность, интерес телевидения, но даже это не главное. Когда страна располагает таким количеством совершенно выдающихся атлетов и тренеров, можно позволить себе замахиваться на самые безумные проекты.

Примерно так, как в своё время олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в парном катании Антон Сихарулидзе задался целью вернуть российское парное катание на тот уровень, где оно находилось во времена не столь давние. Именно с этой целью в Санкт-Петербурге был построен каток для школы Тамары Москвиной, и во многом благодаря этому в 2020-м страна получила чемпионов Европы, а в 2021-м — чемпионов мира.

Одним из подобных и не слишком реальных, на первый взгляд, проектов вполне могла бы стать задача создать в стране собственную лигу, сродни американским НХЛ и НБА.

Звучит утопично? Но почему бы и нет? Обе упомянутые организации фактически не участвуют в Олимпиадах (разовые эксперименты не в счёт), но невозможно не признать, что в мировом масштабе НХЛ — это лучший и наиболее интересный хоккей, а НБА — лучший баскетбол. И не они, заметьте, рвутся стать частью олимпийской семьи, а МОК ломает голову, как бы заполучить играющих в этих лигах атлетов на Игры.

Сверхзадача для всего нынешнего российского спорта заключается, по сути, именно в этом: создать продукт, который в кратчайшее время будет способен стать ценностью не только внутри страны, но и в мировом масштабе.

Это не самый простой, но, пожалуй, самый реальный способ вернуть российский спорт на международную арену.

Причём сейчас для подобных экспериментов самое время: у спортивного руководства фактически развязаны руки и нет никакой нужды оглядываться на то, что скажут по тому или иному поводу международные федерации. В конце концов, в позе просящих мы уже стояли много лет — толку от этого не было никакого.

В способности реализовать подобный план, а не просто бесконфликтно плыть по течению и будет отражаться истинная сила любого спортивного руководства.