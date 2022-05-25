Горшков рассказал о форматах соревнований в предстоящем сезоне в России

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о календаре соревнований в сезоне-2022/23.

«Мы планируем новые форматы соревнований. Будет проводиться серия под условным названием «Гран-при России», которая будет состоять из шести этапов», — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

По его словам, все этапы будут транслироваться по телевидению. Он не исключил, что в турнирах примут участие фигуристы из других стран.

«Призовые будут правильным бонусом для сохранения мотивации. Не могу сказать, о каких суммах пойдет речь. Пока это обсуждается. С федерациями это не обсуждалось», — рассказал Горшков.

Он дал понять, что Кубка России как такового не будет. Планируется проведение турнира под условным названием чемпионат России по прыжкам. Он будет совершенно нового формата, отдельно от Кубка Первого канала. Соревнования будут проходить в больших дворцах клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Президент ФФККР Горшков 25 мая был переизбран на новый четырёхлетний срок. Пост генерального директора вновь занял Александр Коган. Голосование состоялось на отчётно-выборной конференции ФФККР в Москве. Горшков и Коган были избраны единогласно.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Бестемьянова поделилась мнением, что допуск российских делегатов на конгресс ISU станет светом в конце туннеля для спортсменов национальной сборной.