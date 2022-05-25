Бестемьянова: допуск российских делегатов на конгресс ISU станет светом в конце туннеля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением, что допуск российских делегатов на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) станет светом в конце туннеля для спортсменов национальной сборной в плане надежды на участие в международных соревнованиях.

«В первый день будет голосование, допустят ли федерацию к участию в самом конгрессе, так что ждём 6 июня. Если нас допустят, это будет свет в конце туннеля для спортсменов», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

ISU отстранил российских фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Конгресс ISU пройдёт с 6 по 10 июня на острове Пхукет.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух рассказал, что предпочитает не строить прогнозов относительно конгресса ISU.