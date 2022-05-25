Авербух заявил, что не строит прогнозы относительно конгресса ISU

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух рассказал, что предпочитает не строить прогнозы относительно конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).

«Не строю прогнозов относительно конгресса, уверен, что вернуть российских спортсменов на международные старты будет очень и очень сложно. Предстоит огромная работа, я уверен, что будет сделано всё возможное», — цитирует Авербуха ТАСС.

ISU отстранил российских фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Конгресс ISU пройдёт с 6 по 10 июня на острове Пхукет.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин высказал мнение, что конгресс ISU не исключит ФФККР из своего состава, но не допустит российских спортсменов к участию в соревнованиях.