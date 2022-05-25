Авербух заявил, что не строит прогнозы относительно конгресса ISU
- РИА Новости
«Не строю прогнозов относительно конгресса, уверен, что вернуть российских спортсменов на международные старты будет очень и очень сложно. Предстоит огромная работа, я уверен, что будет сделано всё возможное», — цитирует Авербуха ТАСС.
ISU отстранил российских фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Конгресс ISU пройдёт с 6 по 10 июня на острове Пхукет.
Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин высказал мнение, что конгресс ISU не исключит ФФККР из своего состава, но не допустит российских спортсменов к участию в соревнованиях.