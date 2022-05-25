Сихарулидзе вошёл в число вице-президентов ФФККР

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе избран вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Вице-президентами ФФККР также были избраны Вера Богуш, Владимир Грибанов, Сергей Кононыхин и Ирина Рабер, сообщает пресс-служба ФФККР.

Голосование состоялось на отчётно-выборной конференции в Москве.

45-летний Сихарулидзе является президентом Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Напомним, что президент ФФККР Александр Горшков 25 мая был переизбран на новый четырёхлетний срок. Пост генерального директора вновь занял Александр Коган. Горшков и Коган были избраны единогласно.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на переизбрание президента ФФККР Горшкова на новый четырёхлетний срок.