Сихарулидзе вошёл в число вице-президентов ФФККР

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Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе избран вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Сихарулидзе вошёл в число вице-президентов ФФККР
  • РИА Новости

Вице-президентами ФФККР также были избраны Вера Богуш, Владимир Грибанов, Сергей Кононыхин и Ирина Рабер, сообщает пресс-служба ФФККР.

Голосование состоялось на отчётно-выборной конференции в Москве.

45-летний Сихарулидзе является президентом Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Напомним, что президент ФФККР Александр Горшков 25 мая был переизбран на новый четырёхлетний срок. Пост генерального директора вновь занял Александр Коган. Горшков и Коган были избраны единогласно.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на переизбрание президента ФФККР Горшкова на новый четырёхлетний срок.

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