Мишин надеется на бесконечную дружбу с Горшковым

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на переизбрание президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова на новый четырёхлетний срок.
Мишин надеется на бесконечную дружбу с Горшковым
  • РИА Новости

«Я знаком с Сашей Горшковым и Александром Георгиевичем Горшковым всю свою спортивную жизнь и хочу, чтобы наше содружество продолжалось бесконечно», — приводит слова Мишина «Спорт-Экспресс».

Президент ФФККР Горшков 25 мая был переизбран на новый четырёхлетний срок. Пост генерального директора вновь занял Александр Коган. Голосование состоялось на отчётно-выборной конференции ФФККР в Москве. Горшков и Коган были избраны единогласно.

Горшков возглавляет федерацию с 2010 года. 75-летний Горшков является чемпионом ОИ-1976 в Инсбруке в танцах на льду.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что Горшков занимает своё место.

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