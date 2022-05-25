Тарасова: Горшков занимает своё место во главе ФФККР

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков занимает своё место.
Тарасова: Горшков занимает своё место во главе ФФККР
  • РИА Новости

«На протяжении многих лет выигрываем, у нас хорошая команда. Мы в нормальных рабочих отношения. Горшков хорошо с этим справляется, он человек честный, совестливый, знает хорошо своё дело, и он на своём месте», — цитирует Тарасову ТАСС.

По её мнению, в ФФККР идёт творческая и техническая работа, ставятся программы, создан правильный график соревнований.

«Мы на правильном пути», — заключила она.

Президент ФФККР Горшков 25 мая был переизбран на новый четырёхлетний срок. Пост генерального директора вновь занял Александр Коган. Голосование состоялось на отчётно-выборной конференции ФФККР в Москве. Горшков и Коган были избраны единогласно.

Горшков возглавляет федерацию с 2010-го. 75-летний Горшков является олимпийским чемпионом Инсбрука 1976 года в танцах на льду.

Ранее Горшков рассказал, что представители ФФККР планируют поехать на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).

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