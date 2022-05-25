Тарасова: Горшков занимает своё место во главе ФФККР

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков занимает своё место.

«На протяжении многих лет выигрываем, у нас хорошая команда. Мы в нормальных рабочих отношения. Горшков хорошо с этим справляется, он человек честный, совестливый, знает хорошо своё дело, и он на своём месте», — цитирует Тарасову ТАСС.

По её мнению, в ФФККР идёт творческая и техническая работа, ставятся программы, создан правильный график соревнований.

«Мы на правильном пути», — заключила она.

Президент ФФККР Горшков 25 мая был переизбран на новый четырёхлетний срок. Пост генерального директора вновь занял Александр Коган. Голосование состоялось на отчётно-выборной конференции ФФККР в Москве. Горшков и Коган были избраны единогласно.

Горшков возглавляет федерацию с 2010-го. 75-летний Горшков является олимпийским чемпионом Инсбрука 1976 года в танцах на льду.

Ранее Горшков рассказал, что представители ФФККР планируют поехать на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).