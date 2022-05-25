Горшкова и Когана единогласно переизбрали на руководящие посты ФФККР

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Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что президент ФФККР Александр Горшков переизбран на новый четырёхлетний срок.
Горшкова и Когана единогласно переизбрали на руководящие посты ФФККР
  • РИА Новости

Пост генерального директора ФФККР вновь занял Александр Коган. Голосование состоялось на отчётно-выборной конференции ФФККР в Москве. Горшков и Коган были избраны единогласно, сообщает РИА Новости.

Горшков возглавляет федерацию с 2010-го. 75-летний Горшков является олимпийским чемпионом Инсбрука 1976 года в танцах на льду.

Ранее Горшков рассказал, что представители ФФККР планируют поехать на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).

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