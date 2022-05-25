Горшкова и Когана единогласно переизбрали на руководящие посты ФФККР
- РИА Новости
Пост генерального директора ФФККР вновь занял Александр Коган. Голосование состоялось на отчётно-выборной конференции ФФККР в Москве. Горшков и Коган были избраны единогласно, сообщает РИА Новости.
Горшков возглавляет федерацию с 2010-го. 75-летний Горшков является олимпийским чемпионом Инсбрука 1976 года в танцах на льду.
Ранее Горшков рассказал, что представители ФФККР планируют поехать на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).