Горшкова и Когана единогласно переизбрали на руководящие посты ФФККР

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что президент ФФККР Александр Горшков переизбран на новый четырёхлетний срок.

Пост генерального директора ФФККР вновь занял Александр Коган. Голосование состоялось на отчётно-выборной конференции ФФККР в Москве. Горшков и Коган были избраны единогласно, сообщает РИА Новости.

Горшков возглавляет федерацию с 2010-го. 75-летний Горшков является олимпийским чемпионом Инсбрука 1976 года в танцах на льду.

Ранее Горшков рассказал, что представители ФФККР планируют поехать на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).