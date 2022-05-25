Коган: ФФККР ведёт юридическую работу по восстановлению прав российских спортсменов

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что организация ведёт активную юридическую работу по восстановлению прав российских атлетов.
Коган: ФФККР ведёт юридическую работу по восстановлению прав российских спортсменов
  • РИА Новости

«Мы проводим большую юридическую работу по восстановлению прав отечественных спортсменов. Подавали одну петицию в CAS, сейчас подали вторую. Решения будут публиковаться в официальных коммюнике Спортивного арбитражного суда», — цитирует Когана Sport24.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

25 мая Коган переизбран на пост генерального директора ФФККР. Голосование состоялось на отчётно-выборной конференции федерации в Москве. На пост президента организации избрали Александра Горшкова.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала поддержку спортсменов главной задачей ФФККР.

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