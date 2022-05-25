Коган: ФФККР ведёт юридическую работу по восстановлению прав российских спортсменов

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что организация ведёт активную юридическую работу по восстановлению прав российских атлетов.

«Мы проводим большую юридическую работу по восстановлению прав отечественных спортсменов. Подавали одну петицию в CAS, сейчас подали вторую. Решения будут публиковаться в официальных коммюнике Спортивного арбитражного суда», — цитирует Когана Sport24.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

25 мая Коган переизбран на пост генерального директора ФФККР. Голосование состоялось на отчётно-выборной конференции федерации в Москве. На пост президента организации избрали Александра Горшкова.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала поддержку спортсменов главной задачей ФФККР.