Бестемьянова: главная задача ФФККР — сохранить мотивацию спортсменов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала главной задачей Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) поддержку спортсменов.

«Главное — сохранить мотивацию спортсменов, потому что мы понимаем, что, возможно, не будет международных соревнований, во всяком случае в ближайший год. Конечно, надо создавать какие-то внутрироссийские соревнования, чтобы уровень не упал», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

По её словам, эта поддержка важна для высокоуровневых спортсменов, которые задают тон всем остальным и выступают примером для молодого поколения.

Президент ФФККР Горшков 25 мая был переизбран на новый четырёхлетний срок. Пост генерального директора вновь занял Александр Коган. Голосование состоялось на отчётно-выборной конференции ФФККР в Москве. Горшков и Коган были избраны единогласно.

Ранее Бестемьянова поделилась мнением, что допуск российских делегатов на конгресс ISU станет светом в конце туннеля для спортсменов национальной сборной.