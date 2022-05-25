Бестемьянова: главная задача ФФККР — сохранить мотивацию спортсменов

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала главной задачей Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) поддержку спортсменов.
Бестемьянова: главная задача ФФККР — сохранить мотивацию спортсменов
  • РИА Новости

«Главное — сохранить мотивацию спортсменов, потому что мы понимаем, что, возможно, не будет международных соревнований, во всяком случае в ближайший год. Конечно, надо создавать какие-то внутрироссийские соревнования, чтобы уровень не упал», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

По её словам, эта поддержка важна для высокоуровневых спортсменов, которые задают тон всем остальным и выступают примером для молодого поколения.

Президент ФФККР Горшков 25 мая был переизбран на новый четырёхлетний срок. Пост генерального директора вновь занял Александр Коган. Голосование состоялось на отчётно-выборной конференции ФФККР в Москве. Горшков и Коган были избраны единогласно.

Ранее Бестемьянова поделилась мнением, что допуск российских делегатов на конгресс ISU станет светом в конце туннеля для спортсменов национальной сборной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить