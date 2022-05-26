Кондратюк: меня поразил Чен, он в шесть утра исполняет программу с четверным лутцем

Российский фигурист Марк Кондратюк высказался об олимпийском чемпионе Нэйтане Чене.

«До начала соревнований меня просто поразил Чен. Одна из тренировок на Олимпиаде была назначена на раннее утро. Выходит Чен и в шесть утра исполняет свою короткую программу с четверными лутцем и флипом!» — заявил Кондратюк журналу «Мир фигурного катания».

Он добавил, что когда находится на льду с титулованными спортсменам, то старается что-то у них подглядеть. Он также отметил, что выступать на одном турнире с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю для него была мечта.

Напомним, что Нэйтан Чен является шестикратным чемпионом США, трёхкратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Фигурист учится в Йельском университете, который входит в «Лигу плюща» — сообщество наиболее престижных частных университетов США.

Ранее Надаль, Пэн Шуай и Нэйтан Чен вошли в список 100 самых влиятельных людей мира журнала Time.