Кондратюк: меня поразил Чен, он в шесть утра исполняет программу с четверным лутцем

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Российский фигурист Марк Кондратюк высказался об олимпийском чемпионе Нэйтане Чене.

«До начала соревнований меня просто поразил Чен. Одна из тренировок на Олимпиаде была назначена на раннее утро. Выходит Чен и в шесть утра исполняет свою короткую программу с четверными лутцем и флипом!» — заявил Кондратюк журналу «Мир фигурного катания».

Он добавил, что когда находится на льду с титулованными спортсменам, то старается что-то у них подглядеть. Он также отметил, что выступать на одном турнире с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю для него была мечта.

Напомним, что Нэйтан Чен является шестикратным чемпионом США, трёхкратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Фигурист учится в Йельском университете, который входит в «Лигу плюща» — сообщество наиболее престижных частных университетов США.

Ранее Надаль, Пэн Шуай и Нэйтан Чен вошли в список 100 самых влиятельных людей мира журнала Time.

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