Надаль, Пэн Шуай и Нэйтан Чен вошли в список 100 самых влиятельных людей мира журнала Time

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Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира.
Надаль, Пэн Шуай и Нэйтан Чен вошли в список 100 самых влиятельных людей мира журнала Time
  • © Ella De Gea/CBS via Getty Images

В список вошли пять представителей спорта: теннисисты Рафаэль Надаль и Пэн Шуай, фигурист Нэйтан Чен, баскетболистка Кэндис Паркер и сноубордистка Эйлин Гу.

Напомним, Нэйтан Чен выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине. Он также стал серебряным призёром ОИ-2022 в командном турнире.

Ранее Рафаэль Арутюнян рассказал, собирается ли Нэйтан Чен завершить карьеру в пользу учёбы.

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