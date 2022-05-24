Надаль, Пэн Шуай и Нэйтан Чен вошли в список 100 самых влиятельных людей мира журнала Time
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В список вошли пять представителей спорта: теннисисты Рафаэль Надаль и Пэн Шуай, фигурист Нэйтан Чен, баскетболистка Кэндис Паркер и сноубордистка Эйлин Гу.
Напомним, Нэйтан Чен выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине. Он также стал серебряным призёром ОИ-2022 в командном турнире.
Ранее Рафаэль Арутюнян рассказал, собирается ли Нэйтан Чен завершить карьеру в пользу учёбы.