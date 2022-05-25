Контрольные прокаты российских фигуристов запланированы на сентябрь в Москве

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал о планах проведения открытых прокатов фигуристов в конце сентября в Москве.

«Открытые прокаты, безусловно, будут. Мы сохраняем традиционную схему подготовки сборной и проведения основных соревнований. Ориентируемся, что в конце сентября в Москве пройдут контрольные прокаты», — цитирует Когана «Спорт-Экспресс».

ISU отстранил российских фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Союз также лишил Россию этапа Гран-при, который был запланирован на 25-27 ноября.

Ранее Александр Коган заявил, что организация ведёт активную юридическую работу по восстановлению прав российских атлетов.

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