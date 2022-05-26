Косторная: даже мысли не было менять спортивное гражданство

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная сообщила о том, что не намерена менять спортивное гражданство.

«Я точно могу сказать за себя, что я не сменю гражданство. Я представляю свою страну и в какой-то мере патриот, поэтому я буду продолжать кататься за Россию», — заявила Косторная в эфире Первого спортивного радио.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим чемпионат мира в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что тренирующиеся под его руководством фигуристы не планируют менять спортивное гражданство.