Косторная: даже мысли не было менять спортивное гражданство

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная сообщила о том, что не намерена менять спортивное гражданство.
Косторная: даже мысли не было менять спортивное гражданство
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я точно могу сказать за себя, что я не сменю гражданство. Я представляю свою страну и в какой-то мере патриот, поэтому я буду продолжать кататься за Россию», — заявила Косторная в эфире Первого спортивного радио.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим чемпионат мира в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что тренирующиеся под его руководством фигуристы не планируют менять спортивное гражданство.

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