Плющенко заявил, что фигуристы из его группы не планируют менять спортивное гражданство

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что тренирующиеся под его руководством фигуристы не планируют менять спортивное гражданство.

«У меня в группе нет таких», — цитирует Плющенко ТАСС.

Он также подчеркнул, что не связывался с украинской спортсменкой Анастасией Шаботовой по вопросу о переходе в его группу.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим чемпионат мира в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о смене спортивного гражданства российскими фигуристами.