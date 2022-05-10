Плющенко заявил, что фигуристы из его группы не планируют менять спортивное гражданство
- РИА Новости
«У меня в группе нет таких», — цитирует Плющенко ТАСС.
Он также подчеркнул, что не связывался с украинской спортсменкой Анастасией Шаботовой по вопросу о переходе в его группу.
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим чемпионат мира в Монпелье прошёл без россиян.
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о смене спортивного гражданства российскими фигуристами.