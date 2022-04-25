Тарасова высказалась о смене спортивного гражданства российскими фигуристами

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова рассказала, что считает нормой смену спортивного гражданства фигуристами в сложившейся ситуации.

«Сменить спортивное гражданство в сложившейся ситуации нормально? Да, на мой взгляд, нормально. Это никакое не предательство», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим чемпионат мира в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Полина Костюкович не исключила, что может сменить спортивное гражданство.