Фигуристка Костюкович задумалась о смене спортивного гражданства

Российская фигуристка Полина Костюкович не исключила, что сменит спортивное гражданство.

«Сейчас я на отдыхе от всего этого, стараюсь отойти. Вернувшись в Москву, я буду думать в направлении другой федерации. За Россию сейчас будет сложно выступать», — цитирует 19-летнюю спортсменку из Санкт-Петербурга Sport24.

Костюкович призналась, что ей очень хочется выступать на международном уровне, поскольку сидеть без дела не выход.

«Я не задумывалась, какая на мне форма и флаг в данный момент. Когда это случится, скорее всего, я что-то почувствую», — добавила она.

Костюкович выступала в паре с Дмитрием Ялиным, но рассталась с партнёром.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим чемпионат мира в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее известный тренер Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы приедут на Открытый чемпионат Армении.