Фигуристка Костюкович задумалась о смене спортивного гражданства

Короткая ссылка
Российская фигуристка Полина Костюкович не исключила, что сменит спортивное гражданство.
Фигуристка Костюкович задумалась о смене спортивного гражданства
  • Gettyimages.ru
  • © Jurij Kodrun - International Skating Union

«Сейчас я на отдыхе от всего этого, стараюсь отойти. Вернувшись в Москву, я буду думать в направлении другой федерации. За Россию сейчас будет сложно выступать», — цитирует 19-летнюю спортсменку из Санкт-Петербурга Sport24.

Костюкович призналась, что ей очень хочется выступать на международном уровне, поскольку сидеть без дела не выход.

«Я не задумывалась, какая на мне форма и флаг в данный момент. Когда это случится, скорее всего, я что-то почувствую», — добавила она.

Костюкович выступала в паре с Дмитрием Ялиным, но рассталась с партнёром.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим чемпионат мира в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее известный тренер Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы приедут на Открытый чемпионат Армении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить