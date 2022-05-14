Не повод для беспокойства: почему повышение возрастного ценза не повлияет на позиции российских фигуристок

В начале июня состоится конгресс Международного союза конькобежцев, ключевым вопросом которого станет поэтапное поднятие возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет. В преддверии мероприятия на официальном сайте ISU был опубликован отчёт медицинской комиссии организации. В нём перечислены причины, объясняющие необходимость принятия такого решения. Смогут ли изменения пошатнуть доминирование российских фигуристок на международной арене и как нововведения отразятся на прогрессе этого вида спорта — в материале RT.

Александр Рафаилович Лакерник не даёт интервью, и очень жаль. Кто, как не первый вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU), на чьих плечах, как принято считать, лежит ответственность абсолютно за все процессы, проистекающие в мировом фигурном катании, мог бы рассказать о механизмах принятия внутренних решений? Например, о том, был ли у женского одиночного катания шанс избежать насильственного ограничения возраста по нижней планке и, если да, что помешало его использовать и тем самым избежать достаточно ощутимого удара по интересам России.

Они у нашей страны, безусловно, имелись. Федерация фигурного катания на коньках России выступала резко против возрастных нововведений с тех самых пор, как идея начала витать в воздухе.

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«Мы неоднократно заявляли, что наша федерация категорически против поднятия возрастного ценза, и мы готовы вновь аргументировать свою позицию», — это слова президента ФФККР, олимпийского чемпиона Александра Горшкова, которые он повторял на протяжении нескольких последних лет.

Лично мне Лакерник объяснил свою позицию просто: мол, каждое его публичное слово становится предметом разбирательств в международной федерации и оборачивается множеством проблем.

Звучит, признаться, странно: кто, как не высший руководитель своего вида, должен определять публичную информационную политику? Хотя разговор сейчас не об этом. Давайте просто поразмышляем самостоятельно.

Вопрос первый: почему возрастную планку всё-таки подняли? Аргументы ISU в пользу того, что допуск несовершеннолетних к соревнованиям «вполне возможно подвергнет их нагрузкам и рискам», здесь кажутся сильно притянутыми за уши и на самом деле анекдотичными. По этой логике спортсменам стоит немедленно запретить выступать в парном катании, потому что там вполне возможно падение партнёрш с поддержек, причём вниз головой.

Ни одна фигуристка к тому же не начинает разучивать элементы ультра-си в 14—15 лет. Всё это происходит значительно раньше и чревато теми же самыми нагрузками, от которых боссы ISU вдруг захотели уберечь нежных девушек.

Гораздо более реальной выглядит версия, что мир фигурного катания просто устал от безрезультативной борьбы с российскими одиночницами. Это абсолютно нормально, кстати. Когда в том или ином виде спорта возникает тотальное доминирование одной страны, международная федерация просто обязана задуматься о том, как соблюсти баланс и найти «противоядие» лидеру.

Причём почти всегда предлагаемые меры носят насильственный характер. Ради этого меняют правила и регламенты, ограничивают до минимума число квот (как это многие годы происходит в мировом синхронном плавании). При этом далеко не всегда подобные меры принимаются против России. В тех же прыжках в воду уже много лет рассматривается предложение ограничить число участников от одной страны (читай — от Китая) в финалах крупных турниров.

Возможно, принятие решения на уровне ISU при определённом стечении обстоятельств можно было бы отсрочить ещё на четыре года, но здесь не в пользу России сложились сразу несколько моментов, главным из которых стал скандал с Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. В его рамках мировому сообществу было слишком наглядно продемонстрировано, сколь грандиозный масштаб проблем может возникнуть вокруг ребёнка во взрослом спорте, и трудно было не прийти к выводу, что детям в нём не место.

Вторым моментом вполне могла стать чисто бюрократическая закавыка: чтобы Лакерник сохранил свой пост, российская сторона выдвинула на конгрессе ISU предложение повысить возраст кандидатов на руководящие должности с 75 до 80 лет. Тем, кто знаком с внутренними механизмами международных федераций, где ради тех или иных интересов всегда приходится чем-то жертвовать, сразу стало понятно, что судьба одиночниц предрешена: полагать, что в пользу России могут принять оба решения, было бы слишком наивно.

Вопрос второй: способно ли повышение возраста в женском одиночном катании отбросить этот вид назад в эпоху дочетверных прыжков? Скорее нет, чем да. В этом плане достаточно показателен пример из плавания: в 2009-м для соревновательного использования были запрещены скоростные комбинезоны, которые в те времена неофициально назывались техническим допингом. Общая тенденция высказываний сводилась тогда к тому, что в целом ряде дисциплин больше никогда не будет мировых рекордов. Но опасение достаточно быстро развеялось: сейчас 29 высших достижений из 40 не имеют к эпохе комбинезонов ни малейшего отношения — все они установлены намного позже.

Другой вопрос, что четверные прыжки, так лихо освоенные юными россиянками в последние годы, скорее всего, перестанут быть системой. Исполнить такой элемент во взрослом возрасте возможно лишь при технике, которая близка к идеальной: только в этом случае изменение параметров тела не сломает прыжок и не станет причиной тяжёлых травм.

Такими качествами на текущий момент в России обладают, пожалуй, всего две спортсменки — Лиза Туктамышева и Александра Трусова. У всех остальных (и даже у Камилы Валиевой, обладающей незаурядной прыжковой мощью) прыжки сильно завязаны на подростковых кондициях. Причём преимущество имеют прежде всего те, кто умеет «подворовывать» обороты на льду, исполняя на самом деле не четыре, а в лучшем случае 3,5 оборота. Провернуть подобный фокус во взрослом возрасте становится намного сложнее.

Но качественные четверные прыжки в женском исполнении и не должны становиться массовым явлением — как до сих пор не стал в мужском одиночном катании четверной аксель. Первый такой абсолютно докрученный и с прекрасным выездом прыжок был не так давно выполнен и выложен в сеть американским одиночником Ильёй Малининым, хотя до него на протяжении многих лет за аксель безрезультатно билось немало мастеров, включая двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

При этом никому в голову даже не приходит говорить, что отсутствие акселя в 4,5 оборота как массового явления обедняет мужской спорт.

На самом деле, взяв курс на поднятие возраста спортсменок, ISU просто делает ещё один шаг к тому, чтобы избежать перекоса в формуле сложность/качество. Ведь уже сейчас понятно, что сами по себе четверные прыжки никуда из женского катания не денутся: во-первых, окно в прыжковый мир нового поколения давно пробито, во-вторых, уже сейчас есть немало примеров, которые говорят о том, что четверные совершенно необязательно должны быть уделом малолеток.

И получается, что поводов для расстройства нет вообще. Да, женское катание после введения новых правил изменится. Но кто сказал, что от этого оно станет менее интересным? И уж наверняка российские одиночницы сумеют сохранить те позиции, которые имеют сейчас.