«Глупость, ломающая судьбы»: ISU лишил Россию этапа серии Гран-при и продлил отстранение спортсменов от соревнований

Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщили на официальном сайте организации. Кроме того, Кубок «Ростелекома» в сезоне-2022/23 не будет включён в серию Гран-при ISU по фигурному катанию. Отечественные специалисты назвали этот вердикт ожидаемым, но несправедливым. Татьяна Тарасова заявила, что чиновники в очередной раз ломают судьбы талантливых атлетов, а Евгений Плющенко призвал не питать иллюзий по поводу возвращения на мировую арену и развивать внутренние турниры.

Международный союз конькобежцев в понедельник, 25 апреля, объявил о решении продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от любых соревнований, проводимых под эгидой организации. Помимо этого, был отменён этап серии Гран-при по фигурному катанию в России в сезоне-2022/23. Этот турнир существует с 1996-го, в разные годы он проходил в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. По сообщениям СМИ, Федерация фигурного катания Финляндии уже выразила желание провести этап в Хельсинки.

Также совет ISU, заседание которого прошло в воскресенье, рассматривал возможность отстранить представителей российских федераций по видам спорта от участия в ближайшем конгрессе ISU и выборах, которые состоятся в его рамках. С соответствующей инициативой выступили 20 стран — членов совета, но этого было недостаточно для принятия решения. Однако голосование по данному вопросу пройдёт накануне конгресса, который намечен на 6—10 июня. Кроме того, совет может обсудить его и раньше в зависимости от дальнейшего развития ситуации и новых обращений.

Также по теме «Не верится, что всё это происходит»: ISU запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях Международный союз конькобежцев вслед за большинством мировых спортивных организаций отстранил россиян от участия в соревнованиях под...

Также совет сформулировал ряд дополнений в правила организации, которые позволяют приостанавливать членство национальных федераций. Голосование по этим поправкам также состоится во время июньского конгресса.

«Изменения в правилах, о которых говорилось ранее, вынесены на конгресс ISU, где и будут приняты все ключевые решения. Для утверждения изменений должны проголосовать 4/5 присутствующих. Право на участие у нас есть, российские представители поедут на конгресс», — заявил «Матч ТВ» президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Несмотря на этот небольшой положительный аспект решения, в целом вердикт совета ISU был встречен с негодованием и осуждением. Так, в Федерации фигурного катания на коньках России выразили глубокое разочарование позицией и действиями международного союза.

«Со своей стороны мы продолжим делать всё возможное для защиты прав и интересов российских спортсменов и всего российского фигурного катания в целом», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Очень эмоционально к продлению санкций и отмене этапа Гран-при отнеслась заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. По её словам, ISU своими действиями демонстрирует «самую настоящую глупость и беспомощность».

«Я очень расстроена. Мне жаль, что у наших фигуристов отобрали возможность выступать. ISU ломает судьбы самых талантливых мальчиков и девочек в мире. Такие несправедливые решения убивают российскую школу фигурного катания. Внутренние соревнования никогда не смогут компенсировать международные», — цитирует специалиста Sport24.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, в свою очередь, заявила, что людям, принимающим эти решения, впоследствии будет стыдно за свои действия. По её словам, смешивать спорт и политику — ниже человеческого достоинства.

«Популярность фигурного катания держалась за счёт российских и японских фигуристов. А сейчас всё пойдёт на спад ещё сильнее. Обидно, что наши ребята страдают, хотя ни в чём не виноваты. Мне жалко их. На долю российских фигуристов выпадает очень тяжёлый этап. Но ничего не сделать. Нужно просто это пережить. Я уверена, наступит время, когда всё будет нормально», — сказала Навка.

Прославленный тренер Елена Чайковская назвала отмену этапа Гран-при в России «беспределом» и «уничтожением вида спорта». Но при этом она выразила уверенность, что отечественное фигурное катание не сильно пострадает от подобной несправедливости.

Также по теме Уровень 20-летней давности и высокие оценки: почему ЧМ по фигурному катанию без россиян вызывает уныние Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер стали чемпионами мира по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. При этом дуэт из США набрал...

«Мы проведём этот турнир сами, только не как этап Гран-при, а как наши соревнования. И будут у нас выступать лучшие фигуристы мира. Это трагедия для мирового фигурного катания, но не для нас. Мы будем работать, действовать и показывать, что такое фигурное катание в России», — цитирует специалиста ТАСС.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предположила, что ISU действует под давлением, так как раньше он с удовольствием проводил соревнования по фигурному катанию и конькобежным дисциплинам в России. По словам бывшей спортсменки, спортивные функционеры всегда были довольны уровнем организации и заполняемостью трибун.

«Однозначно от этих решений проиграет всё мировое фигурное катание. Уровень женского катания в России поднялся до небывалых высот. В спорте главным является не только победа, но и его развитие, и это интересно болельщикам. Спортсмены из других стран не могли выполнить то, что делаем мы, и, конечно, им это не нравилось», — подчеркнула депутат Госдумы.

В свою очередь, Евгений Плющенко назвал решение ожидаемым, но выразил надежду, что в скором времени отношение к России изменится.

«Я к этому был готов уже давно. Думаю, все остальные тоже. Мы сейчас не должны питать иллюзий, что нам дадут какие-либо международные старты. Наши спортсмены должны продолжать тренироваться. Надо делать соревнования высокого уровня внутри страны», — приводит слова двукратного олимпийского чемпиона «Спорт-Экспресс».

Неизбежность такого развития событий осознавал и Александр Жулин. Но, в отличие от коллеги по цеху, тренер танцоров затруднился ответить на вопрос, по какому пути развития должно теперь идти российское фигурное катание.

«Честно говоря, не знаю, что дальше делать и как организовывать альтернативные турниры. Я буду ходить на работу и тренировать. Куда-то будем готовиться», — цитирует Жулина РИА Новости.

Призёр чемпионата мира Александр Энберт подчеркнул, что в России сильная конкуренция, но она всё равно не заменит опыта международных соревнований.

«Хорошо, если бы международные турниры в том или ином формате всё-таки проходили. Надеюсь, что наша федерация и Министерство спорта будут придумывать новые форматы, чтобы сохранить настрой и мотивацию для наших спортсменов», — резюмировал Энберт.