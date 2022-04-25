Навка: до последнего надеялась, что у руководителей ISU всё-таки включится разум

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

«Я до последнего надеялась, что у руководителей ISU всё-таки включится разум. В будущем этим людям будет очень стыдно за такие решения. Включать спорт в политику — это ниже человеческого достоинства», — цитирует Навку Sport24.

Она также добавила, что популярность фигурного катания держалась за счёт российских и японских фигуристов, и, по её мнению, на долю российских фигуристов сейчас выпадает тяжёлый этап.

«Я уверена, наступит время, когда всё будет нормально», — заключила Навка.

Совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и от участия в других официальных встречах.

ISU ранее отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказал мнение о решении ISU продлить отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.