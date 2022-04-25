Навка: до последнего надеялась, что у руководителей ISU всё-таки включится разум

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.
Навка: до последнего надеялась, что у руководителей ISU всё-таки включится разум
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я до последнего надеялась, что у руководителей ISU всё-таки включится разум. В будущем этим людям будет очень стыдно за такие решения. Включать спорт в политику — это ниже человеческого достоинства», — цитирует Навку Sport24.

Она также добавила, что популярность фигурного катания держалась за счёт российских и японских фигуристов, и, по её мнению, на долю российских фигуристов сейчас выпадает тяжёлый этап.

«Я уверена, наступит время, когда всё будет нормально», — заключила Навка.

Совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и от участия в других официальных встречах.

ISU ранее отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказал мнение о решении ISU продлить отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить