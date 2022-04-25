Жулин — о решении ISU: другого ждать было бессмысленно
- РИА Новости
- © Владимир Песня
«Другого ждать было бессмысленно. Всё плохо. Что делать, непонятно. Ситуация крайне ужасная. Осталась только одна альтернатива — чемпионат Армении. Но, по сравнению с мировыми чемпионатами, это, конечно, смешно», — цитирует Жулина Sport24.
Специалист также добавил, что последствия от такого решения будут ужасные и данные действия отразятся на всём фигурном катании.
«Мировые чемпионаты без российских спортсменов — жалкое подобие. Но сейчас идёт общая политика на уничтожение России как таковой, тут уже не до фигурного катания», — заключил Жулин.
Совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и участия в других официальных встречах.
ISU ранее отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал об изменениях в правилах, которые могут стать причиной отстранения российских федераций из ISU.