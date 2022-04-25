Жулин — о решении ISU: другого ждать было бессмысленно

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Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.
Жулин — о решении ISU: другого ждать было бессмысленно
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Другого ждать было бессмысленно. Всё плохо. Что делать, непонятно. Ситуация крайне ужасная. Осталась только одна альтернатива — чемпионат Армении. Но, по сравнению с мировыми чемпионатами, это, конечно, смешно», — цитирует Жулина Sport24.

Специалист также добавил, что последствия от такого решения будут ужасные и данные действия отразятся на всём фигурном катании.

«Мировые чемпионаты без российских спортсменов — жалкое подобие. Но сейчас идёт общая политика на уничтожение России как таковой, тут уже не до фигурного катания», — заключил Жулин.

Совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и участия в других официальных встречах.

ISU ранее отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал об изменениях в правилах, которые могут стать причиной отстранения российских федераций из ISU.

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