Кравцов: все ключевые решения будут приняты на конгрессе ISU

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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал об изменениях в правилах, которые могут стать причиной отстранения российских федераций от Международного союза конькобежцев (ISU).
Кравцов: все ключевые решения будут приняты на конгрессе ISU
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Изменения в правилах, о которых говорилось ранее, вынесены на конгресс ISU, где и будут приняты все ключевые решения. Для утверждения изменений должно проголосовать не менее 80% от присутствующих на конгрессе. Право на участие у нас есть, российские представители поедут на конгресс», — цитирует Кравцова «Матч ТВ».

Напомним, что совет ISU принял решение не допускать делегатов из России и Белоруссии до участия в конгрессе и выборах.

Уточняется, что ISU может изменить своё решение в соответствии с дальнейшим развитием событий между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что ISU отменил этап Гран-при по фигурному катанию в России.

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