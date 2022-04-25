Тарасова: решения ISU направлены на уничтожение лучших российских фигуристов

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) отнять у России этап Гран-при по фигурному катанию.

«Самое главное и печальное, что наши фигуристы не будут выступать. Все эти решения предвзятые и непродуманные. Они направлены на уничтожение лучших фигуристов мира и уничтожение русской школы фигурного катания», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и участия в других официальных встречах.

ISU ранее отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Тарасова предложила провести в России альтернативный турнир вместо этапа Гран-при.