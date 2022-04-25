В Госдуме считают, что решения ISU угрожают развитию фигурного катания

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что Международный союз конькобежцев (ISU) своими решениями в отношении России перекрывает развитие фигурного катания.
В Госдуме считают, что решения ISU угрожают развитию фигурного катания
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

«Своим решением ISU попросту перекрывает развитие фигурного катания. Ни для кого не секрет, что благодаря российским фигуристам вид спорта движется вперёд. В фигурном катании в большей степени дружелюбное комьюнити, спортсмены поддерживают друг друга», — цитирует Свищёва ТАСС.

Депутат также добавил, что соревнования Гран-при способствовали бы развитию вида спорта и объединению атлетов.

«ISU в угоду определенным настроениям принял политизированное решение», — заключил Свищёв.

Совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и от участия в других официальных встречах.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение ISU продлить отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

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