В Госдуме считают, что решения ISU угрожают развитию фигурного катания
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«Своим решением ISU попросту перекрывает развитие фигурного катания. Ни для кого не секрет, что благодаря российским фигуристам вид спорта движется вперёд. В фигурном катании в большей степени дружелюбное комьюнити, спортсмены поддерживают друг друга», — цитирует Свищёва ТАСС.
Депутат также добавил, что соревнования Гран-при способствовали бы развитию вида спорта и объединению атлетов.
«ISU в угоду определенным настроениям принял политизированное решение», — заключил Свищёв.
Совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и от участия в других официальных встречах.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение ISU продлить отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.