Медицинская комиссия ISU выступила за повышение возрастного ценза для фигуристок

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Медицинская комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) выступила за поэтапное увеличение возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет.
Медицинская комиссия ISU выступила за повышение возрастного ценза для фигуристок
  • AP

«Вполне возможно, что допуск несовершеннолетних к соревнованиям подвергнет их нагрузкам и рискам, не соответствующим их возрасту не только физически, но и с точки зрения психологического и социального развития», — сообщается в объяснении медкомиссии.

Отмечается, что юным спортсменкам приходится справляться с многочисленными стрессами, из-за чего возникают социальные проблемы, поэтому увеличение возрастного ценза до 17 лет даёт необходимое время для достижения зрелости фигуристками.

Ранее ISU утвердил новую политику защиты спортсменов от проявления сексуального домогательства и насилия.

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