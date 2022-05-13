Медицинская комиссия ISU выступила за повышение возрастного ценза для фигуристок
- AP
«Вполне возможно, что допуск несовершеннолетних к соревнованиям подвергнет их нагрузкам и рискам, не соответствующим их возрасту не только физически, но и с точки зрения психологического и социального развития», — сообщается в объяснении медкомиссии.
Отмечается, что юным спортсменкам приходится справляться с многочисленными стрессами, из-за чего возникают социальные проблемы, поэтому увеличение возрастного ценза до 17 лет даёт необходимое время для достижения зрелости фигуристками.
Ранее ISU утвердил новую политику защиты спортсменов от проявления сексуального домогательства и насилия.