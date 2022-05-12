«Американцы просто обнаглели»: в России возмутились желанием фигуриста Чжоу получить командное золото Пекина

Винсент Чжоу заявил, что сборной США следует вручить золотые медали командного турнира Олимпиады в Пекине вместо России. Он отметил, что готов ждать этого момента хоть четыре года. В России возмутились словами 21-летнего фигуриста. Алексей Ягудин и Валентин Писеев предложили американцам победить в честной борьбе на льду, а не в кабинетах. Татьяна Тарасова сочла высказывание несусветной наглостью. А Дмитрий Губерниев посоветовал спортсмену отлить гранитную медаль и повесить себе на шею.

Американец Винсент Чжоу вызвал волну негодования в мире отечественного фигурного катания. Серебряный призёр пекинской Олимпиады заявил в одном из интервью, что сборная России должна быть лишена золотых наград Игр в командных соревнованиях в связи с допинговым случаем Камилы Валиевой.

Напомним, проба фигуристки, сданная во время декабрьского чемпионата России, дала положительный результат на триметазидин. Однако информация об этом поступила в РУСАДА лишь 8 февраля, на следующий день после окончания командных соревнований в Пекине, в которых уверенную победу одержала сборная России. Валиева выступала как в короткой, так и в произвольной программе командника.

В связи с этим Международный олимпийский комитет отложил церемонию награждения призёров до завершения всех разбирательств по делу российской спортсменки. Американские фигуристы, занявшие второе место, не раз выражали недовольство этим решением и даже подавали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием вручить им медали до окончания Олимпиады. Впрочем, CAS им отказал, а расследование допинг-случая Валиевой пока ещё не завершено. И до вынесения окончательного вердикта фигуристке вопрос лишения наград сборной России не может даже подниматься.

Однако, по мнению Чжоу, золото командника должно достаться сборной США.

«Мы готовы ждать неделю, две, полгода, четыре года. Как знать…» — приводит слова спортсмена Figure Skaters Online.

При этом американец признался, что никак не может повлиять на решение по этому делу и готов принять любой итог, даже если он будет не таким, каким хотелось бы.

«Огорчает, что мы оказались напрямую вовлечены в эту ситуацию (допинговое расследование) и ничего не можем с этим поделать. В то же время я рад, что могу публично об этом говорить, выражать поддержку всем товарищам по американской сборной и спортсменам из других стран, которые заслуживают более честной конкуренции. Но на деле у нас не так много возможностей повлиять на результат», — подчеркнул Чжоу.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова возмутилась выступлением американца. Она заявила, что Чжоу «не командует парадом» и «не определяет места в фигурном катании».

«А Чжоу выиграл золотые медали, чтобы такое заявлять? Американцы просто обнаглели! Я даже не думаю, что они и без нас смогут взять олимпийское золото», — приводит слова прославленного специалиста Sport24.

В свою очередь, олимпийский чемпион Алексей Ягудин предложил сборной США получить награды Олимпиады традиционным путём — «просто обыграть сборную России».

«Желать можно всё, что угодно. Но чтобы получить золотые медали или хотеть их получить, надо сначала обыграть нашу команду. А на данный момент сделать это просто невозможно. В сборной России сильнейшие фигуристы», — подчеркнул бывший фигурист.

Эту позицию поддержал почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев. Он заметил, что спортсмен должен доказывать своё превосходство на льду, а не голословно заявлять о желании получить ту или иную награду.

«Многие хотят получить золотую медаль, наверное, не только он, но их надо завоёвывать не на словах, а на деле. Вот когда он будет способен это сделать, вот тогда будет иметь право говорить, а сейчас он должен помолчать», — заявил Писеев.

Хореограф и постановщик Илья Авербух также подчеркнул, что отечественная сборная выиграла Олимпиаду заслуженно, и этот факт ни у кого в мире не вызывает сомнений.

«Есть открытый вопрос по допингу Камилы Валиевой, поэтому они могут заявлять об этом. Но выиграли-то наши, и всем это понятно. Вопрос касаемо золота олимпиады закрыт!» — констатировал Авербух.

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По мнению олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, выступление Валиевой не было определяющим в победе российской сборной.

«Лично для меня выиграла наша российская команда! Логично и вчистую. Если бы мы знали о допинговом скандале с Камилой, то могли бы произвести замену. Любая другая девочка нашей команды заняла бы первое место. Других вариантов, кроме как золота у наших, у меня нет», — цитирует Бестемьянову Sport24.

Она также заметила, что Чжоу волен говорить всё, что угодно, это никак не повлияет на распределение олимпийских наград.

«Мы же не можем запретить людям мечтать. Такая вот демократия», — добавила прославленная спортсменка.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что российскую сборную ожидают «разбирательства и суды» за золото Пекина. По его мнению, любое сообщество фигурного катания боролось бы за свою золотую медаль в аналогичной ситуации.

«Мы будем бороться за то, чтобы её не отдать. Это нормально. Мы считаем так, а они — иначе. Будем пытаться отстоять себя. А этот фигурист может говорить всё, что угодно. Пусть отольёт себе медаль из гранита и повесит. Я не судья CAS, но, надеюсь, американцы не дождутся. Мы выиграли соревнования в честной и справедливой борьбе», — заключил Губерниев.



