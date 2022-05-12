Ягудин о словах Чжоу про золото «командника»: надо сначала обыграть Россию

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который заявил, что США должны получить золото командного турнира Олимпийских игр 2022 года.
Ягудин о словах Чжоу про золото «командника»: надо сначала обыграть Россию
  • AP
  • © Francisco Seco

«Они там не хотят сначала просто обыграть сборную России? Желать можно всё что угодно. Но чтобы получить золотые медали или хотеть их получить, надо сначала обыграть нашу команду. А на данный момент сделать это просто невозможно. В сборной России сильнейшие фигуристы», — цитирует Ягудина Sport24.

Сборная России завоевала золото «командника» Игр-2022. Американцы заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой. В допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество.

12 мая Чжоу заявил, что США должны получить золото «командника» Игр-2022. Он отметил, что сборная будет ждать эту медаль.

Ранее Тарасова о словах Чжоу про золото «командника» заявила, что американцы просто обнаглели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить