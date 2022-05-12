Ягудин о словах Чжоу про золото «командника»: надо сначала обыграть Россию
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«Они там не хотят сначала просто обыграть сборную России? Желать можно всё что угодно. Но чтобы получить золотые медали или хотеть их получить, надо сначала обыграть нашу команду. А на данный момент сделать это просто невозможно. В сборной России сильнейшие фигуристы», — цитирует Ягудина Sport24.
Сборная России завоевала золото «командника» Игр-2022. Американцы заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой. В допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество.
12 мая Чжоу заявил, что США должны получить золото «командника» Игр-2022. Он отметил, что сборная будет ждать эту медаль.
Ранее Тарасова о словах Чжоу про золото «командника» заявила, что американцы просто обнаглели.