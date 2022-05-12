Ягудин о словах Чжоу про золото «командника»: надо сначала обыграть Россию

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который заявил, что США должны получить золото командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

«Они там не хотят сначала просто обыграть сборную России? Желать можно всё что угодно. Но чтобы получить золотые медали или хотеть их получить, надо сначала обыграть нашу команду. А на данный момент сделать это просто невозможно. В сборной России сильнейшие фигуристы», — цитирует Ягудина Sport24.

Сборная России завоевала золото «командника» Игр-2022. Американцы заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой. В допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество.

12 мая Чжоу заявил, что США должны получить золото «командника» Игр-2022. Он отметил, что сборная будет ждать эту медаль.

Ранее Тарасова о словах Чжоу про золото «командника» заявила, что американцы просто обнаглели.