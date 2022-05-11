Авербух раскритиковал новые правила в танцах на льду

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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и тренер Илья Авербух высказался об изменениях в правилах танцев на льду, внесённых Международным союзом конькобежцев (ISU).
Авербух раскритиковал новые правила в танцах на льду
  • РИА Новости

«Убрав «обязаловку», мы где-то начинаем себя ещё больше подталкивать в пропасть того, что танцы на льду могут покинуть олимпийскую семью, если мы вообще потеряем основные критерии движения», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

По его словам, обязательный танец был одним из ключевых критериев сложности, который нельзя было убирать, потому что научиться его исполнять нелегко.

«Решение принимается в угоду популяризации. Хотят, чтоб полегче всё было. У нас же масс-маркет во всём. Вовлечь всех, чтобы больше стран принимало участие, но это зато сделает танцы на льду шире, я думаю, они для этого делают эту историю», — добавил Авербух.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала изменения в правилах танцев на льду.

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