Самодурова: всю свою профессиональную карьеру фигуристки я следила за общественным мнением

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова рассказала, что мотивировало её показывать хорошие результаты на протяжении профессиональной карьеры фигуристки.

«Я выложила прощальный пост в соцсетях, и масса людей прислали добрые сообщения. Всю свою карьеру следила за общественным мнением, читала отзывы в разных пабликах. Это внимание поклонников всегда мотивировало», — цитирует Самодурову «Матч ТВ».

По её словам, после просмотра сообщений и нарезок видео от фанатов она окунулась в воспоминания и расплакалась.

29 апреля 19-летняя спортсменка сообщила о завершении профессиональной карьеры фигуристки. Самодурова является бронзовой призёркой чемпионата мира 2019 года и обладательницей серебряной и бронзовой медалей этапов Гран-при сезона-2018/19.

Ранее Самодурова рассказала, как прошёл её дебютный мастер-класс в роли тренера.