Самодурова рассказала, как прошла её дебютная тренировка в роли наставника

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Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова рассказала, как прошёл её дебютный мастер-класс в роли тренера по фигурному катанию на катке дворца спорта «Юбилейный».
Самодурова рассказала, как прошла её дебютная тренировка в роли наставника
  • РИА Новости

«Мы с организатором разработали программу тренировки и продумали каждую деталь. Я даю упражнения, по которым сразу понимаю, на что ребёнок способен. Как у него устроен мыслительный процесс. Умеет ли рассчитывать свои силы. Это очень важно, когда надо работать на скорости», — цитирует Самодурову «Матч ТВ».

По её словам, она готовилась к занятию и психологически: во время приветственной разминки Самодурова предупредила детей, что ей можно задавать любые вопросы, если что-то неясно. Фигуристка также добавила, что влиться в команду Алексея Мишина как молодой специалист — настоящий подарок, но всё равно продолжает тренировки со своей группой, ведь участвует в шоу и старается поддерживать себя в форме.

Напомним, что 29 апреля 19-летняя спортсменка сообщила о завершении профессиональной карьеры фигуристки.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал новость о решении Самодуровой завершить карьеру.

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