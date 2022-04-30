Авербух: у Самодуровой есть большой потенциал стать выдающимся тренером

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал новость о решении фигуристки Софьи Самодуровой завершить карьеру.
Авербух: у Самодуровой есть большой потенциал стать выдающимся тренером
  • РИА Новости

«Софья приняла абсолютно правильное, своевременное и мудрое решение. Она добилась больших успехов в спорте. Надо идти дальше. Титул чемпионки Европы будет с ней навсегда. Я всегда поддерживал Софью», — заявил он в интервью Sport24.

По мнению Авербуха, 19-летняя Самодурова после завершения карьеры может попробовать реализовать себя в ледовых шоу. Он добавил, что у неё также есть возможность начать развиваться в тренерском штабе Алексея Мишина.

«Софья станет его продолжателем. У неё есть огромный потенциал и большие возможности стать таким же выдающимся тренером», — заключил Авербух.

Ранее двукратный призёр Олимпийских Игр Александр Жулин прокомментировал решение фигуристки Самодуровой завершить карьеру.

 

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