Авербух: у Самодуровой есть большой потенциал стать выдающимся тренером

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал новость о решении фигуристки Софьи Самодуровой завершить карьеру.

«Софья приняла абсолютно правильное, своевременное и мудрое решение. Она добилась больших успехов в спорте. Надо идти дальше. Титул чемпионки Европы будет с ней навсегда. Я всегда поддерживал Софью», — заявил он в интервью Sport24.

По мнению Авербуха, 19-летняя Самодурова после завершения карьеры может попробовать реализовать себя в ледовых шоу. Он добавил, что у неё также есть возможность начать развиваться в тренерском штабе Алексея Мишина.

«Софья станет его продолжателем. У неё есть огромный потенциал и большие возможности стать таким же выдающимся тренером», — заключил Авербух.

Ранее двукратный призёр Олимпийских Игр Александр Жулин прокомментировал решение фигуристки Самодуровой завершить карьеру.