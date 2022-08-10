Нугуманова перешла к тренеру Соколовой

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в сезоне-2022/23 будет тренироваться под руководством Елены Соколовой.

По информации «Фонтанки», Соколова заявила, что фигуристка не перейдёт в танцы на льду. Специалист специализируется именно в этом виде.

Напомним, что Нугуманова обвинила тренеров из группы Евгения Рукавицына в травле. Она рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом спортсменка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.

Ранее Елизавета Нугуманова рассказала, как реагирует на негативные комментарии в свою сторону.