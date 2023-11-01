Тарасова заявила, что не вмешивалась в подготовку Медведевой к Олимпиаде 2018 года

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что не принимала участия в подготовке фигуристки Евгении Медведевой к Олимпийским играм 2018 года.

«К моему удивлению, я не знаю, что я вмешивалась в подготовку Медведевой. Не помню такого! Я никогда себе не позволяла вмешиваться в дела спортсмена другого тренера. Мне интересно, что и от кого знает Этери Георгиевна. Первый раз про это слышу!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Медведева не выступает на турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратной серебряной призёркой Олимпиады.

Ранее Тутберидзе заявила, что Тарасова вмешалась в подготовку Медведевой к ОИ 2018 года.