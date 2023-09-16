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Ходыкин — о целях на сезон: улучшать свой уровень, не теряя стабильности

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Бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года Денис Ходыкин, выступающий в паре с Таисией Собининой, оценил своё выступление на контрольных прокатах сборной России.

«Всё классно прошло. Мы в паре всего три месяца. Первые два месяца мы собирали элементы, ставили программы. Наша цель на этот сезон — скататься, улучшать свой уровень, не теряя стабильности», — цитирует Ходыкина Sport24.

4 апреля стало известно, что спортивная пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин распалась. На чемпионате Европы 2020 года в Граце фигуристы стали бронзовыми призёрами. Новой партнёршей фигуриста стала 18-летняя Собинина. 

Ранее чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная пошутила, что может выступить в трёх дисциплинах.

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