Ходыкин — о целях на сезон: улучшать свой уровень, не теряя стабильности
«Всё классно прошло. Мы в паре всего три месяца. Первые два месяца мы собирали элементы, ставили программы. Наша цель на этот сезон — скататься, улучшать свой уровень, не теряя стабильности», — цитирует Ходыкина Sport24.
4 апреля стало известно, что спортивная пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин распалась. На чемпионате Европы 2020 года в Граце фигуристы стали бронзовыми призёрами. Новой партнёршей фигуриста стала 18-летняя Собинина.
Ранее чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная пошутила, что может выступить в трёх дисциплинах.